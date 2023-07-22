5 bildi milyoner oldu

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Talihliye bilet veren Şirin Büfe sahibi Necati Erdoğan “Çılgın Sayısal Loto’da 5-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Milyonerler Festivali’nin 15 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde ikramiye, bayimizden oynayan ve 5 bilen bir talihlinin oldu. Talihliye ikramiyeyi İstanbul’dan alacağını söyledim. Bir gün sonra aradığımda, ikramiyesini aldığını, mutlu olduğunu söyledi. Sonra Karaman’a geldi ve ailesiyle büfemi ziyaret edip mutluluğunu bizimle paylaştı. Talihli günlük 400 liraya çalışan bir elektrik işçisiydi ve ikramiye çıktığı için mutluyuz” dedi.