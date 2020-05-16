5 belediye başkanı görevden alındı, Siirt ve Iğdır'a kayyum

TERÖR SORUŞTURMASI

Haklarında ‘terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma açılan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt’in Baykan ilçesi Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt’in Kurtalan ilçesi Belediye Başkanı Baran Akgül ve Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova belde Belediye Başkanı Casim Budak İçişleri Bakanlığı’nca görevden alındı.

YERLERİNE ATAMA YAPILDI

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, kayyım atamalarıyla ilgili de şu bilgi verildi: “Siirt Belediye Başkanvekilliği’ne Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkanvekilliği’ne Iğdır Valisi Enver Ünlü, Siirt Valiliği’nce Baykan Belediye Başkanvekilliği’ne Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkanvekilliği’ne Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Muş Valiliği’nce Altınova Belde Belediye Başkanvekilliği’ne Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmiştir.”