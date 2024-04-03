4 yıl önce siyasete girdi, Bucak’ı fethetti: Çiçeği burnunda başkan

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AK Parti’nin kalelerinden olan Burdur’un Bucak ilçesi de CHP’ye geçti. Bucak Belediye Başkanı seçilen Hülya Gümüş, aynı zamanda kentte hem en genç hem de ilk kadın belediye başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 1794 oy farkla başkan seçilen 28 yaşındaki Gümüş, Şubat 2020’de CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra 28’inci dönemde CHP’den Burdur ikinci sıra milletvekili adayı oldu. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde CHP’ye Bucak ve köylerinden yüksek miktarda oy kazandırdı ancak milletvekili seçilemedi. Yerel seçimlerde ise rekor oyla kazandı.

HAMUR DA YOĞURURUM BAŞKANLIK DA YAPARIM

Burdur’a ilkleri yaşattıklarını söyleyen Hülya Gümüş, ilçe için yapacağı hizmetleri şöyle anlattı: “Belediyenin kapıları sonuna kadar açık. Kadınlarımız, kızlarımız herkes araya birilerini sokarak görüşmek yerine direkt bana gelebilir. Seçimi rekor oyla kazandıysak bunu hep beraber yaptık. Bucak’a sosyal belediyeciliği kazıyacağız. Kadınlar mı yapamıyormuş, gençler mi yapamıyormuş, hamurumuzu da yoğuracağız, yufkamızı da açacağız, yemeğimizi de yapacağız, işimize de bakacağız. Herkese göstereceğiz. Allah utandırmasın herkese layık bir belediye başkanı olacağım. Seçilmeden önce ‘Sadece oyunuzu istemiyorum, seçildikten sonra birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin istiyorum’ demiştim. Bu da sürecek.”

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TAZE FASULYEYİ ÇOK GÜZEL YAPARIM

Siyasete girmeden önce ailesinin işlettiği bir dinlenme tesisinde çalışan Hülya Gümüş, “Yemek yapmayı severim. En iyi yaptığım yemeklerden biri de taze fasulye” dedi.