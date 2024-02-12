30 kavşağa ‘motorcu dostu’ bariyer

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Belediye ekiplerinin güvenli bariyer kurulumu çalışmalarına, motosiklet sürücüleri de katılarak destek verdi. Otobariyerler, kazaları önleyici sistemler olarak değil, kazaların olası kötü sonuçlarını azaltmayı amaçlayan uygulamalar olarak kullanılıyor. Mevcut standartlar gereği, otobariyer sistemleri, çarpışma testine tabi, CE belgeli, patentli, tasarım sistemleri olarak dikkat çekiyor. Çarpışma testleri yurtdışında yapılırken, test masrafları sistem tasarımını yapan firmalar tarafından karşılanıyor. İBB uygulamalara başlamadan önce, Türkiye Motosiklet Platformu’nun bildirimleri ve sahadaki incelemeler üzerine, öncelikle kavşak virajlarındaki (kurblar) olası risklerin azaltılmasına çalışıyor.

UYGULAMA YAPILAN BÖLGELER

Uygulama yapılan bölgeler ise şöyle oldu:

* Bayrampaşa Hal Kavşağı

* Esenler Ulaştırma Kavşağı

* Çobançeşme Kavşağı

* Çağlayan Kavşağı

* Okmeydanı Kavşağı

* Zincirlikuyu Kavşağı

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* Başakşehir Mallof AVM karşısı Atatürk Bulvarı

* Sağmalcılar Viyadüğü

* Avcılar Vatan Kavşağı

* Büyükçekmece Gürpınar Kavşağı

* Tüyap Köprülü Kavşağı

* Bostancı Kavşağı

* Göztepe Kavşağı

* Kozyatağı Kavşağı

* Küçükyalı Kavşağı

* O1 Uzunçayır D100 Harem bağlantı kavşağı

* Üsküdar O1 Beylerbeyi katılım kolu

* Fenerbahçe Stadı önü

* Maltepe Kavşağı

* Gülsuyu Kavşağı

* Söğütlüçeşme Köprülü Kavşağı 01 Fikirtepe

* Cevizli Kavşağı

* Kartal Köprüsü

* Soğanlık Kavşağı

* Pendik Kavşağı

* Kurtköy Havaalanı Kavşağı

* Pendik Tersane Kavşağı

* Tuzla İçmeler Kavşağı

* Tuzla Piyade Köprüsü

* Ümraniye Tem çamlık bağlantı yolu