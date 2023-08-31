30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

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İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nda Kuleli Askeri Lisesi önünde havai fişek gösterisi yapıldı. Gösteriyi birçok vatandaş sahillere akın ederek izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlediğimiz 100. Yıl Marşı Yarışması’nda birinci seçilen eserimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızda milletimizle buluştu.



Millî ve manevi duygularımızı ifade eden, gönüllerimizi coşturan, istikbal adına vizyonumuzu ve heyecanımızı ortaya… pic.twitter.com/3weC6qK5Np — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 30, 2023

ESKİŞEHİR

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı’nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümünde binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fener alayı gondolundan halkın bayramını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikler kapsamında ışık gösterisi ile fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösteri yapılırken, gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

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RİZE

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılı etkinlikleri kentte coşkuyla kutladı. Kentte valilik önünde başlayan kutlamalar, akşam ise sahilde RİZE Valiliği öncülüğünde düzenlenen ‘Bayrak Yürüyüşü’ ile devam etti. Sahilde buluşan 600 kişilik grup ellerinde ve üzerinde giydikleri kırmızı beyaz tişört ile 1 kilometre süren yürüyüş, belediye sosyal tesislerinde sona erdi. Rize Belediyesi Bilgi Evi’nin düzenlediği yaz etkinliklerine katılan grup, yöresel sanatçıların şarkıları ile eğlendi. Kutlamalar, Rize Valiliği’nin 101 adet havai fişek gösterisi ile sona erdi.



Yürüyüşe katılan Gençlik Spor İl Müdür Vekili Ramazan Öztürk, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençler ve personellerimizle birlikte bu bayrak yürüyüşümüzü organize ettik. Katılım çok güzeldi. Yaklaşık 600’e yakın gencimizle yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. İnsanlarımız, bu bayramlara çok daha duyarlı. Bu zaferlerin nasıl kazanıldığının herkes farkında. Bizde gençlerimize bu duyguyu anlatmaya devam edeceğiz” dedi.



20 aylık çocuğu ile yürüyüşe katılan Ulvi Güzel, “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bir kurtuluş mücadelesinin sonunda oluşan özgürlükle şu anda yaşıyoruz. Bu sevinç ve mutluğu özgürce evlatlarımıza yaşatıyoruz. Bu durumda bizi çok mutlu ediyor.

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EDİRNE

Edirne Belediyesi tarafından Büyük Zaferin 101'inci yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında sloganlar da atılırken, Türk bayrağı ve Atatürk resmi taşındı. Marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken; İstiklal Marşı okundu.

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Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, herkese Mustafa Kemal Atatürk 'ün yazdığı 'Nutuk' eserini, gençlere de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okumalarını önerdi. Gürkan, "Atatürk'ü görmek istiyorsanız Edirnelilerin yüreklerine bakın. O'nu asla silemeyeceksiniz. Bizi, kim olursa olsun asla Cumhuriyetin yolunda, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yolunda gitmekten alamadı, alamaz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" dedi.Etkinlik, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından sona erdi. Kentte ayrıca, Edirne Valiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda davetlileri Edirne Valisi Yunus Sezer karşıladı. Resepsiyona kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.Tekirdağ'da ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşü, kalabalığın Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanmasının ardından başladı. Bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı'na yürüyen kalabalığa, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da eşlik etti. Uzunlar, büyük zaferin gururunu yaşadıklarını ve tüm kahramanları rahmetle andıklarını söyledi.

TEKİRDAĞ Valiliğince de kentte Atatürk Kent Ormanı içerisinde bulunan Toplantı Salonu’nda resepsiyon verildi. Resepsiyona protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

ISPARTA

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü kutlamaları fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Isparta Belediyesi önünden bando takımı eşliğinde başlayan fener alayı Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erdi. Fener alayına Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayı yürüyüşü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bisiklet gruplarının şehir turu atmasıyla son buldu. Vali Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bisikletiyle gruplara eşlik etti.

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UŞAK

Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde bir dizi program gerçekleşti. Program çerçevesinde akşam saat 21.30’da Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve binlerce vatandaşın katılımıyla “Fener Alayı” yürüyüşü gerçekleşti. Ata Park Meydanı’ndan başlayan kortej, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi’nin girişindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda son buldu. Etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam ederken, Uşak Belediyesi’nin hazırlamış olduğu havai fişek gösterisiyle son buldu.