3 yılda ‘sıfır’dan olimpiyata... Umut’un mucizesi

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VAN’da inşaat işçisi Turan ve ev hanımı Şahiste Ünlü’nün ilk çocuğu olarak 2000 yılında dünyaya gelen Umut’un hayatındaki zorluklar, doğduğunda uzuvlarının vücuduna yapışık olmasıyla başladı. Özel durumu nedeniyle çok zor bir çocukluk geçiren ama kendi ifadesiyle psikolojik olarak dipteyken sporla tanışıp kurtulan Umut’un hayatı, 3 yıl önce yüzmeye başlamasıyla değişti. Havuza ilk atladığında yüzme bilmemenin yanı sıra sporcu fiziğinden de uzaktı. Antrenörü Duran Arslan, Umut’un yeteneğini onunla çalışmaya başladıktan bir ay sonra gelen başarılarla fark etti. Birlikte kurdukları en büyük hayal 28 Ağustos - 8 Eylül arasında düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları Paralimpik Oyunları’na katılmaktı. Umut, bu yolculukta çok sayıda başarı elde etti. 2023 Kasım’da Mısır’da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi yarışlarından 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla dönmüş, 200 metre serbest kategoride dünyanın en iyi ikinci sporcusu olmuştu. Dünya Para Yüzme Federasyonu, geçtiğimiz gün Umut’un resmen olimpiyat kotası aldığını duyurdu.

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Paris Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Umut, şunları söyledi:

‘ÇOK ÇALIŞTIM, YILMADIM’

Geçen yıl İngiltere Manchester’daki Para Yüzme Dünya Şampiyonası’na gittiğimde COVID-19’a yakalanmış, bu yüzden madalyayı 16 salise ile kaçırmıştım. Ama olimpiyat barajlarını geçmiştim. Mısır’da da eksik kalan puanlarımın telafisini yaptım ve kotayı aldım. Türkiye’de bunu başarabilen 4 kişiyiz. Ülkemizde yüzme sporunda en çok olimpiyat barajı geçen sporcu oldum. 3 yıl öncesine kadar hiç havuza girmemiş biri olarak ilk günden beri bunun hayalini kuruyordum. Geceleri rüyama giriyordu. Çok çalıştım, kota aldım. İnşallah madalya da alacağım. Yılmak yok.

Umut Ünlü , spor kariyerinin ilk günlerinden itibaren Hürriyet’in yaptığı haberlerin kendisi için itici güç olduğunu söyledi.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

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Peş peşe turnuvalara katılmak beni çok geliştirdi. Aralıktaki Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre serbestte 3 dakika 25 saniye ile Türkiye rekoru kırdım. Dünyada da bu rekor 3 dakika 23 saniye. Nisan ayında bunu 3.20’ye indirmeyi hedefliyorum. Nisan ayında Portekiz’de Avrupa Şampiyonası olacak. Orada iki madalyayla Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Paralimpik Oyunları’na 6 ay var. Bu da kendimi daha fazla geliştirmem ve tecrübelenmem için yeterli bir süre.”

Umut, aynı zamanda bir vakıf üniversitesinde antrenörlük bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi. Umut, olimpiyat madalyasıyla mezuniyet törenine katılmak istediğini söyledi.

BİR BAŞARI HİKÂYESİ

- UMUT’un bir mucizeyi gerçekleştirdiğini söyleyen antrenörü Duran Arslan ise şöyle konuştu: “Umut geldiğinde tek olumsuzluk yüzmeyi bilmemesi değildi. Psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçiyordu, dipteydi. İki kolun iki bacağın yokken sen birkaç branş yüzeceksin, üçüncü ayda da dünya barajını geçeceksin. Bu mucize gibiydi.”

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Duran Arslan