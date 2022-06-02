3 yıl 4 ay hapse mahkum edilmişti: Sevgilisine verilen ceza kesinleşti

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Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunmuştu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, Ayşe Karaman’ın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilaçları bulunmuştu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan dava açılmıştı. Davanın 5’inci celsesinde sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti. 5 Ekim 2020’de görülen karar duruşmasında, sanık Özgür Tarhan’a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti. Ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 4 aya indirilmişti.