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3 saat arayla öldürüldüler... Dilan ile Selam sevgili çıktı

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#Adana#Yüreğir#Tutuklandı
3 saat arayla öldürüldüler... Dilan ile Selam sevgili çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 07:00

Adana Yüreğir’deki bir ara sokakta 26 Şubat’ta Turhan Özdemir (54), uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan Özdemir’i (19) bıçaklayarak öldürdü.

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Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı. Bu olaydan 3 saat sonra Selam Şenci, Seyhan’daki bir işyerinin otoparkında 2’si kadın 5 kişi tarafından önce tekme-tokat dövüldü, ardından defalarca bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, Şenci hayatını kaybetti.

‘ONU KURTARMAK İÇİN...’

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Özdemir ile Şenci’nin bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı. Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, Dilan Özdemir’in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci’nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine arkadaşlarının Şenci’yi otoparka çağırarak öldürdüğü de iddia edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Turhan Özdemir, cinayeti bir anlık öfkeyle işlediğini öne sürüp “Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Başaramadım” dedi. Adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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#Adana#Yüreğir#Tutuklandı

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