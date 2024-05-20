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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 13:24

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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