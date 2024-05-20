3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.