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3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü: Nuriye Babat 113 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Nuriye Babat#Batman#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 14:10

Batman'da yaşamı 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine denk gelen Nuriye Babat (113), hayatını kaybetti. Babat’ın oğlu Yusuf Babat "Annem resmi kayıtlarda 1909 doğumludur ama gerçekte öyle değil. 125 yaşındaydı tahmin ediyorum ben" dedi. Nuriye Babat'a bakan torunu Abdullah Babat (47) da "Bazen oturup muhabbet ediyorduk. Bize Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatırdı. ‘Mustafa Kemal böyleydi, şunları yapardı’ diye. Allah rahmet eylesin. Üzgünüz" diye konuştu.

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Pazaryeri Mahallesi’nde çocukları ve torunlarıyla yaşayan, 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden, 8 çocuk annesi Nuriye Babat, organ yetmezliği nedeniyle 8 Kasım'da yaşamını yitirdi. Torunlarının torunlarıyla birlikte 500’ün üzerinde torunu bulunan Babat, vasiyeti üzerine Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyü mevkisindeki Kanireval Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü: Nuriye Babat 113 yaşında hayatını kaybetti

"125 YAŞINDAYDI DİYE TAHMİN EDİYORUM"

Babat’ın oğlu Yusuf Babat (64), annesinin çok sessiz ve sakin biri olduğunu, zaman zaman kendilerine Atatürk dönemini anlattığını belirtip, "Kendi halinde biriydi. Annem resmi kayıtlarda 1909 doğumludur ama gerçekte öyle değil. 125 yaşındaydı tahmin ediyorum ben. O tarihlerde şimdiki gibi nüfusa hemen doğumdan sonra kaydedilemiyordu. Annem Atatürk zamanını bile gördü. Bazen o tarihlerden bize bir şeyler anlatırdı. Annemi kaybettiğimiz için son derece üzüntülüyüz. Allah’ın takdiridir. Hepimiz o yolda gideceğiz" dedi.

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3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü: Nuriye Babat 113 yaşında hayatını kaybetti

"BİZE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANLATIRDI"

Nuriye Babat'a bakan torunu Abdullah Babat (47) da "500'den fazla torunu var. Sağlık durumu iyiydi. En son 1 ay önce bir rahatsızlığı oldu. Hastaneye götürdüm. Tedavi gördü. Birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra onu tekrar eve götürdük. Bakıma muhtaçtı. Onunla ben ve eşim ilgileniyorduk. Bazen oturup muhabbet ediyorduk. Bize Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatırdı. ‘Mustafa Kemal böyleydi, şunları yapardı’ diye. Allah rahmet eylesin. Üzgünüz" diye konuştu.

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü: Nuriye Babat 113 yaşında hayatını kaybetti

Gelini Seyahat Babat da Nuriye Babat’ın böbrek rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Gayet de sağlıklıydı. Son zamanlarda böbrek rahatsızlığı başladı. Yemek yememeye ve mamayla tutunmaya başladı hayata. Bir böbreği artık iflas etmişti. Bizim en kıymetlimizdi. Türkiye’nin en yaşlı insanıydı. Vefat ettiği için çok üzgünüz. Keşke hala sağ olsaydı ve ona baksaydım" dedi.

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#Nuriye Babat#Batman#Cenaze

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