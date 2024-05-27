3 kişinin öldüğü ‘barış toplantısı’na 12 gözaltı

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Çatışmada Tamer Kazan, Okan Güner ve Veli Hakan Karataş hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında çatışmaya girenler arasında firari ve suç dosyası kabarık şüphelilerin olduğu tespit edildi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Bir şüpheli polis aracına bindirilmeden önce pusuya düşürüldüklerini iddia ederek, “Pusuya düşürüldük, Özbeyler’i niye almadınız?” diye bağırdı.

‘Kazanlar Çetesi’ olarak bilinen ve Ataşehir ile Üsküdar’da tehdit, kurşunlama, yaralama gibi suçlara karışan grup ile ‘Özbeyler’ olarak bilinen gruba yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce de çok sayıda operasyon gerçekleştirilmişti.