3 ilin emniyet müdürleri merkeze alındı

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Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ile Siirt Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu merkeze alınırken, Adana’ya Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır’a Erden Sakarya ve Siirt’e Necmettin Öztürk il emniyet müdürü olarak atandı. Birçok daire başkanının da görev yeri değişti.

127 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM

Yeni atama kararlarıyla 20 ile vali yardımcısı, 127 ilçeye de kaymakam atandı. Ayrıca, 23 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/388 sayılı kararla, Onur Titiz’in İzmir Kiraz Kaymakamı iken Gaziantep Nurdağı Kaymakamlığı’na, Mehmet Kılıç’ın Malatya Doğanşehir Kaymakamı iken Erzurum Pazaryolu Kaymakamlığı’na, Hikmet Dengeşik’in İzmir Vali Yardımcısı iken Manisa Vali Yardımcılığına, Aziz Mercan’ın Yalova Vali Yardımcısı iken Bolu Vali Yardımcılığına, Kenan Eskin’in Malatya Vali Yardımcısı iken Çorum Vali Yardımcılığına, Mehmet Keklik’in Afyonkarahisar Vali Yardımcısı iken Niğde Vali Yardımcılığına atanmasına dair hükümler iptal edildi. Yine aynı tarih ve sayılı kararla, Rıza Gençoğlu’nun, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı iken Sakarya Vali Yardımcılığına atanmasına dair hüküm de iptal edilerek Bursa Vali Yardımcılığına ataması yapıldı.