3. duruşmada karar çıkacak

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İstanbul’da Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirdiğine’ ilişkin iddia geçen yıl aralık ayında büyük infiale yol açarken, H.K.G.’nin çocuk yaşta evlendirilerek istismara maruz bırakıldığı suçlamalarıyla dava açılmıştı. H.K.G., 30 Kasım 2020’de savcılığa yaptığı başvuruda anlattıklarına delil olarak ses kaydı ve fotoğraflar sunmuştu.

Davanın 30 Ocak 2022’de görülen ilk celsesinde yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ikinci celseye, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel ile taraf avukatları katıldı. Duruşma öncesi taraf avukatları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, polis ekipleri ise adliye içinde ve çevresinde yine geniş güvenlik önlemi aldı. Sanıklara destek için gelen çok az sayıda Hiranur Vakfı’nın bağlı olduğu İsmailağa Cemaati üyesi de adliye dışında bekledi.

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TUTUKLULUĞA DEVAM

Müşteki H.K.G.’nin akrabaları duruşmada tanık olarak dinlendi. Duruşmada verilen mütalaada, Kadir İstekli’nin, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel’in ise, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için duruşmayı 31 Mart tarihine erteledi.