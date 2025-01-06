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3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Kırşehir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:53

Kırşehir Karakurt Köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ile 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.

3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI, KAZADA ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişelerinde, 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, WZ 844 HL yabancı plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Kırşehir

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