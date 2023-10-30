29 Ekim'de Anıtkabir'e ziyaretçi akını: Rekor kırıldı

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MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.