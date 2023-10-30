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29 Ekim'de Anıtkabir'e ziyaretçi akını: Rekor kırıldı

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#Anıtkabir#MSB#Cumhuriyet Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 13:06

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de ziyaretçi rekorunun kırıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

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MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

29 Ekimde Anıtkabire ziyaretçi akını: Rekor kırıldı
29 Ekimde Anıtkabire ziyaretçi akını: Rekor kırıldı

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#Anıtkabir#MSB#Cumhuriyet Bayramı

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