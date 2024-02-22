258 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Cezaevi firarisi olarak aranan ve 31 suçtan 258 yıl 2 ay 4 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.M'nin Döşemealtı’nda yaşadığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 20 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu firarinin, Yeniköy Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra polis ekipleri, firari M.M.'yi saklandığı evin sokağında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan M.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.