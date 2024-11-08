×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

23 yaşındaki genç kazada öldü, acı haberi alan babası kalp krizi geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Kırşehir
23 yaşındaki genç kazada öldü, acı haberi alan babası kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 15:27

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, K.S. yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G.'nin kullandığı 40 AHH 829 plakalı otomobil, Budak köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Y.E.'nin (23) hayatını kaybettiği belirlenirken, K.S. ve H.B. adlı yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun kaza geçirdiği haberini duyan baba M.E. ise kalp krizi geçirdi. Baba M.E. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23 yaşındaki genç kazada öldü, acı haberi alan babası kalp krizi geçirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kaza#Kırşehir

BAKMADAN GEÇME!