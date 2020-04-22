21 cennet koruma altında

Bitlis Ahlat’ta bulunan Nazik Gölü, Ankara Karamankazan’daki Örencik Fosil Yatakları, Samsun Çarşamba’daki Hacıosman Ormanı, Konya’da bulunan Samsam Gölü ile Kömüşini Gölü, Mersin Akdeniz’de bulunan Adanalıoğul, Antalya Döşemealtı’daki Düzlercamı Ormanı, Güer Uçurumu, Termessos Antik Kenti, Muğla Daçta’da bulunan Emecik Mahallesi (Alavara Mevkisi), Van Özalp’taki Akgöl ile Saray ilçesindeki Kazlıgöl, Tuzgölü ve Değirmigöl, Muş Bulanık’ta bulunan Sör Gölü – Bulanık Ovası, Bitlis Adilcevaz ile Van Erciş sınırları içerisinde bulunan Heybeli Gölü, Van Bakel’de bulunan İpiriz Dağı, Ankara Güdül sınırları içinde yer alan Kirmir Çayı ile Kirmir Çay Kenarı Mağaraları, Antalya Derme’de bulunan Taşdibi Yarımadası, Antalya Konyaaltı’ndaki Olbia –Aktalia antik kentleri arası, Kayseri Bünyan ve Sarıoğlun ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Tuzla–Palas Gölü, ve Samsum’un Alaçam ve Bafra ilçeleri sınırları içerinde bulunan Kızılırmak Deltası.



Nazik Gölü

Termessos Antik Kenti



Kazlıgöl