2021 Yılbaşı tatil takvimi belli oldu! Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık resmi tatil mi?

2021 yılbaşı tatili sokağa çıkma yasağı kararıyla beraber netleşti. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan kısıtlamayla 31 Aralık günü için ek mesai durumunun olup olmadığı çalışanların gündeminde yer aldı. Mevzuata göre, 1 Oca 2021 Cuma günü resmi tatil olacak. 31 Aralık yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'dan başlayacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmayacak. İşte, ayrıntılar.

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.