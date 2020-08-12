2000 yıllık fener yükseliyor

Antik Patara kentinde yer alan deniz feneri yapısı, yeryüzünde bulunan antik fenerler arasında tüm parçaları ile var olan tek örnek. Yapının Roma İmparatoru Neron tarafından yaptırılmış olduğu arkeologların bulduğu fenerin üzerindeki yazıttan anlaşılıyor. Yapı MS 54 yıllarında Roma imparatoru Neron tarafından inşa ettirildi. Yaklaşık 2000 yaşındaki tarihi yapı genel olarak 19.5x19.5 metre boyutlarında olan podyum ve yaklaşık 6 metre çapındaki fenerden oluşuyor. 26 metre yüksekliğe sahip olacak. Ana girişin podyumun kuzey cephesinden olduğu burada bulunan basamak izlerinden anlaşılıyor. Yapının denizde yer alan kuvvetli bir yer sarsıntısı ve sonrasında oluşan tsunami dalgaları sonucunda yıkıldığı düşünülüyor. Deniz feneri yapısı çift cidarlı (duvar) düzensiz taş örgü ile yapılmış ve için harçlı moloz taş ile doldurulmuş. Yapının orta kısmında iç cidara soketlenmiş taş basamaklar ile yapılmış olan merdiven yer alıyor. Merdivenlerin belirli bir yükseklikten sonra ahşap olabileceği tahmin ediliyor. Girişi batı cephesinde olan fenerde, yükseklik boyunca pencereler olduğu biliniyor.

‘VİRABİSMİLLAH DİYORUZ’

Patara Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın kontrolünde sürdürülen restorasyon çalışması önceki gün başladı. Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı ve Kültür Turizm Bakanlığı’nın izniyle başlatılan çalışmaları Prof. Dr. Işık şu sözlerle duyurdu: “Patara deniz feneri için kule bloklarının kaldırılmasına başlandı. En ağır yükü taşıyacak olan bu bloklar konservasyon için alana kurulan taş hastanesine gidecek. Denizciler gibi virabismillah diyoruz.”

TAŞLAR ONARILACAK

Taşların özel ölçüm aletleriyle taşıma güçleri ölçülecek. Ne kadar yük kaldırabilecekleri test edilecek. En alttaki taşların yükselen üstteki taşları ne kadar taşıyacağı belirlenecek. Uzun yıllardır doğal şartlara karşı yaşadıkları tahribatlar, kılcal çatlakların onarımları alanda kurulan taş hastanesinde gerçekleştirilecek. Taşların tetkik ve sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra yerlerine koyulacak.