200 milyon lira sevinci! Büyük ikramiye dörde bölündü, ikisi ‘online’ satıldı

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Milli Piyango’nun Yılbaşı Özel Çekilişi’nde bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.

TALİHLİ BİLETİ MAKİNEDEN ALMIŞ

Büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, Bursa- Osmangazi’den alınan birer bilete ve millipiyangoonline.com üzerinden satılan iki bilete isabet etti. Bursalı talihlinin henüz kim olduğu bilinmezken, büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satın aldığı bayi ise belli oldu. Biletin Bursa'nın Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler mahallesindeki Uğur Tekel Bayii'den makineden otomatik olarak seçilerek alındığı öğrenildi. Büyük ikramiye isabet eden bileti sattığı için mutlu olduğunu söyleyen Onur Uğur, "Çok mutluyum, bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel bir şey. Kime verdik bilmiyoruz. Makineden oynanan bilete çıkmış zaten. Mutluyum, onun adına sevinçliyim. Kendi adıma da mutluyum. Güzel bir şey. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Benim talihliden bir beklentim yok. Gelip de 'Bana çıktı' demesi yeter, sevinirim. İhtiyacı varsa eğer sevinirim” dedi.

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50 MİLYON LİRA HAYATLARINI KURTARIR

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan ve 50 milyon TL’lik ikramiye kazandıran Giresun’daki şans oyunları bayisi Mustafa Ertük, “İşyerimizden böyle bir ikramiyeyi vermek bizi mutlu etti” dedi.

Çeyrek bileti satan bayinin sahibi Mustafa Ertürk, 50 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi. Ertürk, “Bize de sürpriz oldu. 2011 ve 2012 yılında da iki defa peş peşe sayısal lotodan da büyük ikramiyeyi vermiştik. Bu üçüncüsü oldu. Bu da Milli Piyango’dan büyük ikramiye oldu. Bize kısmetmiş. İşyerimizden böyle bir ikramiyeyi vermek bizi de mutlu etti. Kazanan her kimse, güzel şeylerde kullanır. Geleceği ile ilgili iyi bir düşüncesi vardır muhakkak. Hayırlısıyla, çıkan ikramiyeyi kullanmayı nasip etsin. Bir sürü yardıma muhtaç insan var. SMA hastası çocuklarımız var. Onlara yardım edebilir. Bir de kendi hayatını kurtarsın. 50 milyon az para değil. Herkes için güzel para. Doğru kullanmasını tavsiye ederim” diye konuştu. (Hakan KABAHASANOĞLU / DHA)