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20 yıl sonra aynı aileden ikinci kurban! Kan parası için verilen araziyi alamayınca öldürmüş

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#Diyarbakır#Cinayet#Kan Davası
20 yıl sonra aynı aileden ikinci kurban Kan parası için verilen araziyi alamayınca öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 13:31

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde arazi tartışmasında Salim Kaydaş'ın tabancayla vurarak öldürdüğü amcasının oğlu Mecit Kaydaş (53) defnedilmek üzere Manisa’ya götürülürken, ağır yaralanan yeğeni Kerem Kaydaş’ın (35) tedavisi devam ediyor. Salim Kaydaş'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, katil zanlısının 20 yıl önce Mecit Kaydaş'ın kardeşi Nurettin Kaydaş’ı öldürdüğü, ailesinin Mecit Kaydaş'a kan parası olarak verdiği araziyi geri istediği, buna olumsuz cevap alınca cinayeti işlediği belirlendi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi’nde meydana geldi. Mecit Kaydaş ve yeğeni Kerem Kaydaş sabah saatlerinde kendi arazilerinde çalışırken Salim Kaydaş, yanlarına geldi. Burada taraflar arasında tartışma başladı. Salim Kaydaş, yanında getirdiği tabancayla Mecit ve Kerem Kaydaş’a ateş etti.

20 yıl sonra aynı aileden ikinci kurban Kan parası için verilen araziyi alamayınca öldürmüş

Olayda dayı, yeğen kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgedeki köylülerin ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından, Hazro ve Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Mecit Kaydaş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kerem Kaydaş'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarma, olayın şüphelisi Salim Kaydaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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20 yıl sonra aynı aileden ikinci kurban Kan parası için verilen araziyi alamayınca öldürmüş

AVA GİDERKEN DE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Mecit Kaydaş’ın cenazesi dün akşam saatlerinde otopsi için Adli Tıp Kurumu’na ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından Manisa’ya götürüldü. Jandarmanın yaptığı çalışmada olayda hayatını kaybeden Mecit Kaydaş'ın kardeşi Nurettin Kaydaş, 20 yıl önce ava giderken amcasının oğlu olan Salim Kaydaş,. tarafından iddiaya göre, kazayla öldürüldü. Nurettin Kaydaş'ın ölmesinin ardından Salim Kaydaş’ın babası kan parası olarak Mecit Kaydaş’a arazilerinin bir kısmını verdi. Olaydan sonra Salim Kaydaş, cezaevine girdi. Mecit Kaydaş ailesi, kardeşi Nurettin’in eşi ve kız çocuğuyla Manisa’ya taşındı. Kaydaş ailesi her yıl hasat dönemi ve ekim zamanında kendisine verilen araziyi sürdü. Cezaevinden çıkan Salim Kaydaş'ın babasının vefat etmesinden sonra 3 yıldır kan parası olarak verilen araziyi geri istediği, Mecit Kaydaş'ın bunu kabul etmediği öğrenildi. 

20 yıl sonra aynı aileden ikinci kurban Kan parası için verilen araziyi alamayınca öldürmüş

 

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#Diyarbakır#Cinayet#Kan Davası

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