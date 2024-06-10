20 ilde Narkoçelik-22 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 157 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

20 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında;

663 Kg Uyuşturucu Madde,

3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile

436 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

157 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

56’sı tutuklandı.

43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz