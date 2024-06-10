20 ilde Narkoçelik-22 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 157 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
20 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında;
663 Kg Uyuşturucu Madde,
3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
436 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
157 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı
56’sı tutuklandı.
43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz
2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 10, 2024
6️⃣6️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
3️⃣ milyon 4️⃣0️⃣0️⃣ bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
4️⃣3️⃣6️⃣ Bin adet Uyuşturucu… pic.twitter.com/3k8AiNbnBk