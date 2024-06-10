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20 ilde Narkoçelik-22 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 157 zehir taciri yakalandı

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#Uyuşturucu#Narkoçelik-22 Operasyonları#Bakan Yerlikaya
20 ilde Narkoçelik-22 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 157 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 08:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen Narkoçelik-22 Operasyonları'nda 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 56'sı tutuklandı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

20 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında;
663 Kg Uyuşturucu Madde,
3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
436 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

157 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı
56’sı tutuklandı.
43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

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#Uyuşturucu#Narkoçelik-22 Operasyonları#Bakan Yerlikaya

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