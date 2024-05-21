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20 gün önce olan baba olan taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler

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#Bursa#Mudanya#Taksici
20 gün önce olan baba olan taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 04:06

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, aracına aldığı 1'i kadın 2 kişi tarafından ormanda bıçaklanıp gasbedilen taksici Yunus Yüksel (30), ağır yaralandı. Şüpheliler olay sonrası taksiciyi aracıyla birlikte bir ara sokağa bırakıp kaçarken, 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanıp tedaviye alınan Yüksel’in 20 gün önce kız çocuğu dünyaya geldiği öğrenildi.

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​Olay, saat 17.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde bulunan ormanda meydana geldi. Taksici Yunus Yüksel, iddiaya göre, Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcuyu 16 T 4225 plakalı aracıyla aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.

Yunus Yüksel, Çepni Mahallesi mevkisindeki ormandan geçtiği sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğrayıp, gasbedildi. Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüksel kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler, taksiciyi aracıyla birlikte ilçe merkezindeki bir ara sokağa bırakıp kaçtı.

20 gün önce olan baba olan taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler

Taksici Yunus Yüksel

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Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksici, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, evli olan Yunus Yüksel'in yaklaşık 20 gün önce kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Bursa#Mudanya#Taksici

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