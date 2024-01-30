2 saldırgan ‘uyuyan hücre’den

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Yılbaşından önce MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla ortaya çıkarılan DEAŞ’ın Türkiye yapılanması içerisinde yer alan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu “Abu Yakin El Iraki” kod adlı Micbel El-Şuveyhi ve “Ebu Leys” kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım yakalanmıştı.

ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN

2 DEAŞ’lı saldırganın örgütün silahlı kanadında yer aldıkları, Suriye’deki çatışma bölgelerinde bulundukları da belirlendi. DEAŞ’ın dağılmasının ardından Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptıkları değerlendirilen saldırganların uzun zamandır örgütün uyuyan hücrelerinde kendilerini gizledikleri kaydedildi.

YABANCI İSTİHBARAT ŞÜPHESİ

Saldırı, DEAŞ’ın eylem tarzının dışında olması yönüyle de araştırılıyor. Genelde sivilleri de hedef alan kanlı eylemlere imza atan DEAŞ’ın İstanbul’da “suikast” tarzı saldırısı “arkasında yabancı istihbarat servisleri mi var” sorusuna da cevap aranıyor. Yapılan ilk değerlendirmelerde Türkiye’yi hedef alan yabancı istihbaratlar, DEAŞ’ı taşeron örgüt olarak kullandı. Saldırıyı yapan 2 DEAŞ’lının detaylı sorgusunda yabancı istihbarat bağlantıları da çözülmeye çalışılacak. DEAŞ, Irak ve Suriye’de güç kaybettikten sonra dağılma sürecine girmişti. Bu nedenle örgüt içerisindeki birçok eleman, yabancı istihbaratların kontrolüne geçmişti.

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KİLİSE: TERÖR BİZİ İÇİMİZE KAPATAMAZ

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yayınlayarak şöyle dedi:



“Episkoposluğumuza bağlı olan Büyükdere Meryem’in Doğuşu Katolik Kilisesi’nde meydana gelen elim saldırıdan sonra 12 saat gibi kısa bir süre içerisinde olayın faillerini ve bağlantılı oldukları kişileri yakalama başarısını gösteren, başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak, kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz.”

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BİR POLİS AÇIKTA

Saldırı günü ayin için kilisede görevlendirilmesine rağmen kiliseye gitmeyen bir polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alındı. Kilisenin avukatı yaptığı açıklamada, “Gerek sabit kulübeler, gerekse mobilize şekilde polisin devriye atması usulüyle güvenlik önlemleri aslında alınıyor. Ama polisin kapıda olmaması tabii ki saldırganlara cesaret veriyor” demişti.