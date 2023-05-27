2. otopsi yapılamadan cenazesi gitti

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Arkadaşlarının ‘Dina’ dediği Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümü aydınlatılamadı. Dina’nın cenazesi 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bekletildi. Olayın intihar değil cinayet olduğunu söyleyen ailesi, 2’nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemeyince bu gerçekleşmedi. Dina’nın babası Serge Guy ve annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler, geçen salı günü Adli Tıp Kurumu’na giderek Dina’nın cenazesini almıştı.

Cenaze hizmetleri sağlayan bir firma tarafından işlemleri yürütülen Dina’nın cenazesi ülkesi Gabon’a gönderilmek üzere önceki gece İstanbul Havalimanı’na getirildi. Dina’nın cenazesi, dün saat 08.30’da Gabon’a gönderildi.



