2 gün denize girmek yasak

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Arnavutköy Kaymakamlığı, hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Alınan bilgiler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağından dolayı, 8-9 Temmuz günleri ilçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır” denildi.

Kandıra Kaymakamlığı da resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 8-9 Temmuz tarihleri içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” ifadelerini kullandı.