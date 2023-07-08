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2 gün denize girmek yasak

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Kaymakamlık#Kandıra
2 gün denize girmek yasak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

İstanbul’un Arnavutköy ve Kocaeli’nin Kandıra ilçelerindeki sahillerde hafta sonu olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

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Arnavutköy Kaymakamlığı, hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Alınan bilgiler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağından dolayı, 8-9 Temmuz günleri ilçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır” denildi.

Kandıra Kaymakamlığı da resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 8-9 Temmuz tarihleri içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” ifadelerini kullandı.

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#Arnavutköy#Kaymakamlık#Kandıra

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