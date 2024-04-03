2.37 promil alkollü araç kullandı 3 çocuk babasını öldürdü... Mahkemeye sitem etti

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Saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Altunizade mevkisinde seyrederken arkasından hızla gelen bir cip motosikletine çarptı. Cip sürücüsü motosikleti 100 metre sürükledikten sonra durdu. Mustafa Gül kazada hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü Can Karaoğul’un 2.37 promil alkolü olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Karaoğul’a 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN’

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmada kuryenin eşi Yasemin Gül, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim 3 tane çocuğum var ve babalarına çok ihtiyaçları vardı” dedi.

Can Karaoğul “Olay yerinden kaçmadım. 1 metre bile müteveffa sürüklenmemiştir. Görüntüler neden izlenmiyor? Tutukluluğumun sona ermesini talep ediyorum” diyerek kendisini savundu. Sanık Can Karaoğul’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.