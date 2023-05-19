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19 Mayıs'ta 1919 lise öğrencisi 'Tekirdağ karşılaması' oynadı

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#19 Mayıs
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 16:30

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 lise öğrencisi, 'Tekirdağ karşılaması' oynadı.

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Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki 6 okuldan 1919 öğrenci ile etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, ilçede sahil dolgu alanında 'Tekirdağ karşılaması' oynayarak, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yılını kutladı. Öğrenciler, etkinlik sonrası da alanda açılan müzikle eğlendi.

19 Mayısta 1919 lise öğrencisi Tekirdağ karşılaması oynadı

'TEKİRDAĞ'A ÖZGÜ'

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, etkinliğin, gençlerle birlik ve beraberliği arttırmak adına düzenledikleri organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan bütün gazi ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İnanıyorum ki, Türkiye Yüzyılı bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Yüzyıllar boyunca, kıyamete kadar bu gençler sayesinde, Allah nasip ederse, Türk ulusu, Türk milleti çok daha iyi yerlere gelecek. Daha önce de bu organizasyonu yaptık. Her seferinde gençler kendini geliştiriyorlar. Bir de Tekirdağ karşılaması, Tekirdağ'a özgü bir organizasyondu. Ekibimiz, organizasyon için 1 yıldır uğraşıyor. Maksat, birlik ve beraberliği pekiştirmek. Madem Türkiye Yüzyılı diye ortaya bir vizyon koyuyoruz, bu vizyonu birlik ve beraberlik içerisinde başarabileceğimizden, başka şansımız olmadığını biliyoruz. Biz birilerine inat, birlik ve beraberliğimizi çok daha sıkı saflar içerisinde ortaya koyacağız" diye konuştu.

19 Mayısta 1919 lise öğrencisi Tekirdağ karşılaması oynadı

19 Mayısta 1919 lise öğrencisi Tekirdağ karşılaması oynadı

19 Mayısta 1919 lise öğrencisi Tekirdağ karşılaması oynadı

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#19 Mayıs

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