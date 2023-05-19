19 Mayıs yurtta fener alaylarıyla kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 104’üncü yıl dönümü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

SAMSUN'DA 'FENER ALAYI' YÜRÜYÜŞÜ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen 'fener alayı' yürüyüşü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri, izciler, sporcular, belediye bandosu, mehteran takımı, ritim grupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

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Yürüyüş için İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkisinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kortejde zaman zaman halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Öğrenciler ise bando eşliğinde marşlar söyledi.

Fener alayında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Burası Kurtuluş Savaşı’nın simgesi. Yarın da törenler devam edecek. Bugünü unutmayacağız. Bunu nesilden nesile sürdüreceğiz. Verilen mücadele aktarılacak. O gün vatanı kurtarma azim ve kararlılığı vardı, bugün daha ileriye taşıma ve götürme kararlılığı var. Aynı ruh devam edecek" dedi.

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi’nin yanı sıra CHP Adana milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüdü.

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Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskısı olan tişörtleri giyerek yürüdü. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. Etkinlik, Edip Akbayram konseriyle devam etti.

ESKİŞEHİR'DE PORSUK ÇAYI'NDA GONDOLLARLA 'FENER ALAYI' DÜZENLENDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı’nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fener alayı gondolundan halkın bayramını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikler kapsamında ışık gösterisi ile fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösteri yapılırken, gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

ANTALYA

19 Mayıs Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği fener alayı ile kutlandı. Kentte öğleden sonraki yağmurun, törenlerin başlama saatine yakın etkisini azaltmasıyla vatandaşlar yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.



Saat 20.00’de Konyaaltı Varyant’tan başlayacak fener alayı için katılımcılar saat 18.30’dan itibaren alana gelmeye başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahı, tamamen bariyerle kapatıldı. Alana girmek isteyen vatandaşlar polis tarafından iki aramadan geçtikten sonra alana girebildi.

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Toplanan binlerce kişi kortejin önündeki ‘Cumhuriyet İçin Antalya El Ele’ yazılı pankartın arkasında yürüyüşe başladı. Ellerinde bayrak ve meşale taşıyan grup yürüyüş boyunca sloganlar atıp, marşlar söyledi. Kortejde yürüyenler arasında kentte yaşayan yerleşik yabancıların olduğu görülürken, bazı çocuklar ise ebeveynlerinin omuzlarında yürüyüşe katıldı.

Bu seneki fener alayında katılımın önceki yıllara göre daha yoğun olduğu görüldü. İlginç görüntülerin de yaşandığı yürüyüşe Aslı Arık da 1 yıldır beslediği ‘Cicoz’ isimli beyaz ördeğiyle katıldı. Yürüyüşe katılanların ilgi gösterdiği Arık ve Cicoz, bir süre ilgi odağı oldu. Arık, “1 yıldır besliyorum. Civcivken almıştım. Bugün de birlikte yürüyüşe katıldık. Onun için de bir değişiklik oldu” dedi.

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Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Meydandaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Gülşen konseri ile devam etti.

BANDIRMA'DA ÖNCE FENER ALAYI SONRA KONSER

Bandırma Ordu Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan fener alayı kortejine binlerce vatandaş katıldı. Kortejde 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Fener alayından sonra Cumhuriyet Meydanı'nda muhteşem bir konser düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda "İkiye On Kala" konserine yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Çoğunluk olarak gençlerin katıldığı konserde meydanı adeta inleten İkiye On Kala, sevilen eserlerini ardı ardına seslendirdi.

Gençlere hitap eden Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma'yı çok sevdiğini ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli yere sahip olan Bandırma'dan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "fener alayı" yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açtı. Yürüyüşün başlamasıyla katılımcılar, mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sloganlar atarak yürüdü. Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi'nden geçen yüzlerce katılımcı, yürüyüşün başlangıç noktasına geldi. "Fener alayı" yürüyüşüne, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri ile jandarma komandolar da katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşte vatandaşlara, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş eşlik etti.

Yürüyüşe katılan vatandaş Erkan Özer, Türk gençliğinin her zaman devletinin ve milletinin arkasında olduğunu ifade ederek, "Allah'ın izniyle biriz, diriyiz, kardeşiz hepimiz" dedi.

Raşit Bahçepınar ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ilk Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkarak tohumlarını attı. Tekrardan yeşerdiğimizin tekrardan büyük bir devlet olduğumuzun anlamına geliyor" diye konuştu.