173 sözleşmeli sağlık personeli alınacak! Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları neler?

173 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını duyuran Pamukkale Üniversitesi, ilanda başvuru şartları ve başvuru tarihlerini açıkladı. Hemşire, röntgen teknisyeni, veteriner, sağlık teknikeri, sağlık fizikçisi, laborant gibi branşlardan alınacak olan sağlık personeli adayları, başvuru işlemlerini www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapacak.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanun'unun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun'unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

5- Erkek adaylar için askerlik hizmeti şartı aranmamaktadır.

6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir. Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvuru Başlangıç : 12.08.2020 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş : 26.08.2020 (Mesai Bitimi)