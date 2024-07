17 yaşındaki Muhammet Berat silahlı saldırıyla öldürüldü: Annesi isyan etti

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada Muhittin Can S. (17) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti. Muhittin Can S. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.P.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Muhittin Can S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MUHAMMET'İN HAYALLERİ VARDI"

Muhammet'in annesi Evren Baykuş, "Oğlum boşu boşuna öldü. Hiçbir husumeti ve sıkıntısı yoktu. Şahsı da tanımıyordu. Hiçbir sebep yokken öldürdü oğlumu. Benim oğlum 17 yaşındaydı ve yazılım okuyordu. Hayalleri vardı. Adalet istiyorum. O çocuğun müebbet hapis almasını ve oradan çıkmamasını istiyorum. Benim canım yandı. Bir tanecik oğlum hayatını kaybetti. Oğlum çok akıllı uslu bir çocuktur. Kimseyle ağız dalaşı bile yapmazdı. 17 yaşında bir çocuk silahı nereden buldu? 40 tane kurşunu, cebinden çıkan bilmem kaç bin dolar parayı nereden buldu? Bunların da araştırılmasını istiyorum. Ailesine özel araştırılmasını istiyorum. Muhammet aklı başında bir çocuktu" dedi.

"BEN POLAT ALEMDAR'A ÖZENİYORUM"

Baba Remzi Baykuş, "Benim çocuğum vurulduğunda ben memleketteydim. Eşimi aradım. Telefondan bağrışma sesleri geliyordu. Benim çocuğum boşu boşuna öldü. 17 yıllık ömrümü benden aldılar. Adalet istiyorum. Ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu çocuk silahı, mermileri ve paraları nereden buldu. Bunların araştırılmasını istiyorum. Bizim ciğerimiz yandı inşallah onların da ciğeri yanar. Benim oğlum masum. Kimseyle kavga etmezdi. İfadesinde husumet demiş. Benim çocuğumun bir husumeti olamaz. Zaten sakin bir çocuk. Benim çocuğumla kavga etmeye kalksan elini kaldırmadan çeker gider. Üç mermiyle 17 yıllık ömrü benden aldı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bizim ciğerimiz yanında başka bir ailenin ciğeri yanmasın inşallah. 'Ben Polat Alemdar'a özeniyorum' demiş. Ailesi de komple o gece taşınıp gitmiş" ifadelerini kullandı.