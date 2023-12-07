16 yıl sonra Ogün Samast... Gitti beyaz bere geldi siyah şapka

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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazetenin önünde vurarak öldüren Ogün Samast cinayetten 16 yıl sonra 15 Kasım 2023’de “şartlı tahliye” edildi. Tahliye edilmesinde 2 gün sonra 17 Kasım 2023’de bu kez Samast hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi. Suç tarihinde 17 yaşında olan Samast hakkında düzenlenen iddianame önce İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ise Samast hakkındaki iddianameyi, Dink cinayetinin azmettiricileri oldukları öne sürülen, kamuoyunda “büyük abi” olarak bilinen Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme diğer 11 sanık ile Samast’ın dosyasının birleştirilmesine ve yargılamanın birlikte yapılmasına karar verdi.

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SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ogün Samast, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in de arasında bulunduğu bazı sanıklar bulundukları il adliyesi veya cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya katılmak için Trabzon Akçaabat Adliyesi’ne eşi ile giden Ogün Samast, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda ise hiç sanık gelmedi. Salonda bazı sanık avukatları ve Dink ailesinin avukatları ile izleyici ve basın mensupları bulundu.

ÜNİVERSİTE OKUMUŞ

Kimlik tespitinde Trabzon Düzköy’de bir adres veren Samast, işsiz olduğunu ve geliri bulunmadığını belirtti. Eğitim durumunu ise üniversite mezunu diye ifade etti. Samast, iddianamenin kendisine yeni ulaştığını belirterek süre istedi. Avukatı da Samast’ın can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmadan ayrılmasını talep etti. Mahkeme talepleri kabul etti.

SİYAH ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKTI

Samast’ın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldığı Trabzon’un Akçaabat Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemi alındı. Samast, adliyeye siyah şapka ve gözlük takarak geldi. Adliyeden eşi Selma ile çıkan Ogün Samast, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrıldı. Mahkeme Ogün Samast’a ‘yurtdışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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HUKUKÇULAR: TUTUKLANMAZ

Ogün Samast’ın hukuki durumunu ve tutuklanıp tutuklanmayacağını yorumlayan hukukçular şunları söyledi:

Avukat Ramazan Erdoğan: “Şu anda yargılandığı isnat bakımından kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı (5 - 10 yıl arası) gözetildiğinde, şekli olarak tutuklanmasına gerek olmadığı, adli kontrol tedbirleri uygulanmasının hukuka uygun düşeceğini söyleyebilirim. Kaldı ki tutuklanacak olsa cezaevinden çıktığı gibi tutuklanır veya hiç tahliye edilmezdi.”

Avukat Etem Kağan Çelik: “Örgüte yardımdan dava açılmış. FETÖ’nün terör örgütü olarak kabul edilmesinin tarihi 17-25 Aralık 2013’tür. Ogün Samast bu cinayeti 2007’de işledi ve o tarihten beri yani 16 senedir cezaevindeydi. 2007 yılından beri cezaevinde olan bir insanın bu örgüte bir şekilde yardım etmesi mümkün değil, faaliyette bulunması da mümkün değildir. Bu nedenle tutuklanmaması gerekir.”