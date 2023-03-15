Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz Holding#Süheyla Sultan Gemisi#Deprem Bölgesi
1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Hatay’daki depremzedelerin barınmalarını sağlamak için İskenderun’a getirilen 1500 yatak kapasiteli Süheyla Sultan gemisi ilk misafirlerini kabul etmeye başladı. Öğrencilerin eğitimi için 10 dersliğin bulunduğu gemide, 2 çocuk oyun parkı, kreş-anaokulu ve 60 metre uzunluğunda bir futbol sahası var.

Haberin Devamı

KARADENİZ Holding’in afetlerde kullanılmak üzere hazırladığı, 3 yıldır tersanede bekleyen 1500 yatak kapasiteli Süheyla Sultan gemisi, Enerji Bakanlığı’nın koordinasyonuyla depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderildi. Gemi, 7 Mart tarihinde Balıkçı Barınağı denilen bölgedeki rıhtıma ulaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Süheyla Sultan, ilk misafirlerini 12 Mart tarihinde kabul etti. Gemiye alınan depremzedeler, çarşaf, battaniye, vücut ve baş havlusu verilerek odalarına yerleştirildi. Daha önce İskenderun’a gelen depremzedelere ev sahipliği yapan Miray Cruise isimli geminin sefere çıkacak olması nedeniyle, orada kalan yaklaşık bin kişi de Süheyla Sultan’a aktarıldı. 

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

Haberin Devamı

ENGELLİ, HAMİLE VE YAŞLILAR ÖNCELİKLİ 

Süheyla Sultan’a İskenderun Kaymakamlığı’nın koordinesinde yeni konuklar alınmaya başlandı. 3 katlı gemide, 90 adet 4 -6 kişilik kamaranın yanı sıra, 12 kişilik de 75 oda bulunuyor. Banyo ve tuvaleti olan 4-6 kişilik odalarda, aile bireyleri birlikte kalabiliyor. Bu odalarda engelli, hamile, yaşlı ve bakıma muhtaç depremzedelerin kalmasına öncelik veriliyor.

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

Depremzedelerin ısınması klimalarla sağlanırken, odalarda birer masa ve sandalyeler bulunuyor. 12 kişilik koğuşların olduğu noktalarda erkekler ayrı katta, kadın ve çocuklar ise ayrı katlarda kalacak. Bu katlarda tuvalet ve banyolar odaların içinde değil. Her katta 6 adet duş, 6 tuvaletten oluşan 3’er tane koğuş var. Geminin ortaya çıkacak ihtiyaç durumuna göre, 1-2 yıl kadar İskenderun’da demirli kalması planlanıyor.

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

 

Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, aileler de güvertelerdeki teraslarda vakit geçiriyor.

Haberin Devamı

15 BİN METREKAREDE RESTORAN, KAFE, PARK

15 bin metrekarelik bir alana sahip olan gemide 10 derslik, 2 çocuk oyun parkı, kreş-anaokulu, restoran, kafe ve 60 metre uzunluğunda bir futbol sahası yer alıyor. Depremzedelerin sabah kahvaltısı gemi görevlileri tarafından karşılanırken, öğle ve akşam yemeklerinin ise rıhtımda kurulacak aşevi çadırlarında verilmesi planlanıyor.

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

AİLE KAMARASI DA VAR KOĞUŞLAR DA

Süheyla Sultan’da 90 adet 4 -6 kişilik kamaranın yanı sıra, koğuş gibi düzenlenmiş 12 kişilik 75 oda yer alıyor.

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri
12 KİŞİLİK ODALAR
1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri
4-6 KİŞİLİK KAMARALAR

Haberin Devamı

Banyo ve tuvaleti olan 4-6 kişilik kamaralar ailelere ayrıldı. 12 kişilik odalar ise erkekler ayrı katta, kadın ve çocuklar ayrı katlarda kalacak şekilde düzenlenmiş.

1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri
1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karadeniz Holding#Süheyla Sultan Gemisi#Deprem Bölgesi

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once