1500 yataklı 3 katlı afet gemisi İskenderun’a demir attı... Süheyla Sultan’ın misafirleri

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KARADENİZ Holding’in afetlerde kullanılmak üzere hazırladığı, 3 yıldır tersanede bekleyen 1500 yatak kapasiteli Süheyla Sultan gemisi, Enerji Bakanlığı’nın koordinasyonuyla depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderildi. Gemi, 7 Mart tarihinde Balıkçı Barınağı denilen bölgedeki rıhtıma ulaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Süheyla Sultan, ilk misafirlerini 12 Mart tarihinde kabul etti. Gemiye alınan depremzedeler, çarşaf, battaniye, vücut ve baş havlusu verilerek odalarına yerleştirildi. Daha önce İskenderun’a gelen depremzedelere ev sahipliği yapan Miray Cruise isimli geminin sefere çıkacak olması nedeniyle, orada kalan yaklaşık bin kişi de Süheyla Sultan’a aktarıldı.

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ENGELLİ, HAMİLE VE YAŞLILAR ÖNCELİKLİ

Süheyla Sultan’a İskenderun Kaymakamlığı’nın koordinesinde yeni konuklar alınmaya başlandı. 3 katlı gemide, 90 adet 4 -6 kişilik kamaranın yanı sıra, 12 kişilik de 75 oda bulunuyor. Banyo ve tuvaleti olan 4-6 kişilik odalarda, aile bireyleri birlikte kalabiliyor. Bu odalarda engelli, hamile, yaşlı ve bakıma muhtaç depremzedelerin kalmasına öncelik veriliyor.

Depremzedelerin ısınması klimalarla sağlanırken, odalarda birer masa ve sandalyeler bulunuyor. 12 kişilik koğuşların olduğu noktalarda erkekler ayrı katta, kadın ve çocuklar ise ayrı katlarda kalacak. Bu katlarda tuvalet ve banyolar odaların içinde değil. Her katta 6 adet duş, 6 tuvaletten oluşan 3’er tane koğuş var. Geminin ortaya çıkacak ihtiyaç durumuna göre, 1-2 yıl kadar İskenderun’da demirli kalması planlanıyor.

Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, aileler de güvertelerdeki teraslarda vakit geçiriyor.

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15 BİN METREKAREDE RESTORAN, KAFE, PARK

15 bin metrekarelik bir alana sahip olan gemide 10 derslik, 2 çocuk oyun parkı, kreş-anaokulu, restoran, kafe ve 60 metre uzunluğunda bir futbol sahası yer alıyor. Depremzedelerin sabah kahvaltısı gemi görevlileri tarafından karşılanırken, öğle ve akşam yemeklerinin ise rıhtımda kurulacak aşevi çadırlarında verilmesi planlanıyor.

AİLE KAMARASI DA VAR KOĞUŞLAR DA

Süheyla Sultan’da 90 adet 4 -6 kişilik kamaranın yanı sıra, koğuş gibi düzenlenmiş 12 kişilik 75 oda yer alıyor.

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12 KİŞİLİK ODALAR4-6 KİŞİLİK KAMARALAR

Banyo ve tuvaleti olan 4-6 kişilik kamaralar ailelere ayrıldı. 12 kişilik odalar ise erkekler ayrı katta, kadın ve çocuklar ayrı katlarda kalacak şekilde düzenlenmiş.