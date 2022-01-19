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15 yıldır şiddetli titremeler yaşıyordu... Beyin pili ameliyatıyla kurtuldu

#Mürsel Genç#Beyin Pili#Ameliyat
15 yıldır şiddetli titremeler yaşıyordu... Beyin pili ameliyatıyla kurtuldu

Antalya'da titreme hastalığı olan Mürsel Genç (70), beyin pili ameliyatıyla 15 yıldır yaşadığı şiddetli titremelerden kurtulup sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Tanju Uçar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 100'üncü beyin pili ameliyatını gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, birçok ilden hasta kabul ettiklerini söyledi.

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15 yıldır yaşadığı şiddetli titremelerden dolayı bir bardak suyu dahi yakınlarının yardımı olmadan içemediğinden yakınan Mürsel Genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar, hastalarının durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uçar, üniversite hastanesinde 100'üncü beyin pili ameliyatını yaptıklarını belirterek, "Bu ameliyatları uzun süredir yapıyoruz. Bu konuda da önemli bir merkez haline geldik. Türkiye'nin birçok ilinden hasta kabul ediyoruz. Günümüzde en çok Parkinson hastalığı ve tremor dediğimiz ellerde titremelerle giden bir hastalıkta, ayrıca distoni dediğimiz kontrolsüz hareketlerle kendini gösteren hastalıkta uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra birçok nörolojik hastalıkta, ama en yaygın bu tür hastalıklarda tedavilerde kullandığımız çok modern bir cerrahi yöntem" dedi.

'SU İÇEMİYOR, YEMEK YİYEMİYOR'

Mürsel Genç'e yaptıkları ameliyatın, tıp dilinde 'esansiyel tremor' denilen, kişinin özellikle ellerinde şiddetli titremelerle giden ve buna bağlı olarak günlük hayatı etkilenen, günlük işlerini yapamaz hale gelen hastalarda uyguladıkları bir yöntem olduğunu aktaran Prof. Dr. Uçar, "Öyle ki kişi yemek yiyemiyor, kaşığı tutamıyor, su içemiyor. Daima başkalarının yardımıyla bu ihtiyaçlarını gideriyor" dedi.

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15 yıldır şiddetli titremeler yaşıyordu... Beyin pili ameliyatıyla kurtuldu


BEYNİN ÖZEL NOKTALARINA ELEKTROT YERLEŞTİRİLİYOR

Hastaya uygulanan ameliyatla beyinde bu işten sorumlu olduğu düşünülen noktalara elektrot yerleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Uçar, "Beyin pili ameliyatı demek beyne pil takmak değil. Beynin özel noktalarına ince küçük elektrotları yerleştiriyoruz. Çok emek gerektiren bir ameliyat. Çünkü hastanın ameliyata hazırlanması 2 gün sürüyor. Geometrik matematiksel işlemler sonrasında yaklaşık 5 saat süren ameliyatla beyindeki bu hassas noktalara, bu hastalığa neden olduğunu bildiğimiz ve düşündüğümüz noktalara çok ince elektrotlar yerleştirerek hastalığı tedavi ediyoruz" diye konuştu.

'TİTREMELER DURUYOR'

Prof. Dr. Uçar, "Bu ameliyatın en önemli özelliği de ameliyat sırasında iş bitiyor. Yani titremeler varsa ameliyat sırasında duruyor. Ya da bu bir Parkinson hastalığı ise ona ait belirtiler ameliyat sırasında bitiyor, beklememize gerek yok. Ameliyatı yaptığımız anda sonuçlarını aldığımız bir ameliyat" dedi.

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15 yıldır şiddetli titremeler yaşıyordu... Beyin pili ameliyatıyla kurtuldu



Parkinson hastalığının tedavisinde tüm dünyada en çok bu yöntemin uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Uçar, "Parkinson hastalığını nöroloji kliniğiyle beraber ortaklaşa takip ve tedavi ediyoruz. Distoni dediğimiz çeşitli nedenlere bağlı kontrolsüz hareketlerle kendini gösteren hastalık ikinci sıklıkta tedavi ettiğimiz bir hastalık. Tremor dediğimiz bugün ameliyatını yaptığımız ise üçüncü sıklıkla karşımıza çıkan bir hastalık. Ameliyat sonrası kişinin yaşam konforu inanılmaz şekilde değişiyor. Yani ameliyata girerken su içemeyen bir hasta, ameliyattan normal bir insan olarak çıkıyor. Günlük hayatını, fonksiyonlarını, kişisel ihtiyaçlarını rahatlıkla gideriyor" diye konuştu.

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#Mürsel Genç#Beyin Pili#Ameliyat

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