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15 Temmuz'un yıl dönümüne özel Beyoğlu'nda da etkinlikler yapılacak

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#15 TEMMUZ#İSTANBUL#BEYOĞLU
15 Temmuzun yıl dönümüne özel Beyoğlunda da etkinlikler yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 13:00

Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümüne özel etkinlikler düzenliyor. 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler gün boyu devam edecek. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında dergilerin kapaklarına ve sayfalarına taşınan materyaller, özel olarak hazırlanan 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi vatandaşlarla buluşacak.

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'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla gerçekleştirilecek ekinliklerde 15 Temmuz şehitleri anılacak. 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi, Taksim Camii'nde 15 Temmuz şehitleri mevlit programı, Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

İSTİKLAL'DE 15 TEMMUZ DERGİ KAPAKLARI SERGİSİ AÇILACAK

Dünya Dergiler Birliği ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan serginin açılışı, 14 Temmuz Cuma günü saat 11.30'da Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN TAKSİM CAMİİ'NDE MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENECEK

15 Temmuz şehitleri için 14 Temmuz Cuma günü Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlenecek. Cuma namazına müteakiben gerçekleştirilecek programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilecek. Programın ardından Taksim Camii bahçesine kurulan stantlarda şehitlerimizin hayrına katılımcılara ikramlarda bulunulacak.

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TÜRKİYE YÜZYILININ KAHRAMANLARI 3X3 BASKETBOL TURNUVASI

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası' düzenlenecek. 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Parkı Basketbol Sahasında gerçekleşecek turnuvada gençler 15 temmuz şehitlerinin anısına kıyasıya mücadele edecekler. Turnuvada şampiyonluğa ulaşacak olan takımın genç sporcularına Vialand Tema Park ödülü verilecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN FOTOĞRAFLARI GALATA KULESİNE YANSITILACAK

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. 14 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da başlayacak ışıklı gösteride; tarihi Galata Kulesine Türk bayrağı, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtılacak.

 

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#15 TEMMUZ#İSTANBUL#BEYOĞLU

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