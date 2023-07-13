15 Temmuz’u hiç unutmayalım diye ‘Ezilen’ Araç ve ‘O an’ sergisi

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DARBECİLERİN demokrasiyi hedef aldığı 15 Temmuz’un üzerinden 7 yıl geçti. Ancak o meşum gecenin hatıraları hafızamızda dün gibi... O gece demokrasi uğruna verilen 251 şehidimizin ve darbeye kalkışan hainlere milletin attığı tokadın hiç unutulmaması için de her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden biri de İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi tarafından açılan sergi oldu. 15 Temmuz Derneği işbirliği ile Bahçelievler Kamu Binaları alanında düzenlenen etkinlikte ‘Ezilen Araç’ ve‘O AN’ fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Aslantürk, vatandaşlar ve şehit aileleri katıldı.

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‘HAİNLİK BİTMEZ’

Törende bir konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ‘’Buruk sevinçliyiz, bir yanda da mutluluk var. Nasıl ki bu ülke İstiklal Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birleşip ayağa kalktıysa, 15 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımızla birleşip kimse birbirini ayırmadan Türk’ü, Kürdü, Laz’ı, Alevi’si, Sünni’si her partilisi birleşip hain FETÖ örgütüne ve darbecilerine karşı dik durdu’’ dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Hainlik bitmez, kıyamete kadar şeytanlığın görevi var. Üzerimize kurşun yağdırdılar, bizim görevimiz iyilik. Büyük kahramanlar bitmedi, yarının kahramanları da kıyamete kadar var olacak.’’

SİMGE FOTOĞRAFLAR...

Bahçelievler’de başlayan ‘Ezilen Araç’ ve O AN fotoğraf sergisi Tuzla, Üsküdar, Bağcılar, Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde de yapılacak. Sergiler hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

TANK EZDİ İÇİNDEN 4 KİŞİ SAĞ ÇIKTI

- 15 Temmuz gecesi darbe haberini duyan Yasir Çiftçi, yanına 2 kuzenini ve araca binmek isteyen başka bir vatandaşı alarak Atatürk Havalimanı’na gidiyordu. Bağcılar Basın Ekspres Yolu’nda darbecilerin kullandığı tankın ezdiği araçlardan birisi de Çiftçi’nin kullandığı o araç oldu. Çiftçi, kuzenleriyle araçtan indiklerinde yolda aldıkları vatandaşın ezildiğini düşünerek kahrolduklarını söyledi: ‘’Karanlık gecede aydınlığa kavuştuk. Yolda aldığımız vatandaşın ezildiğini düşündük ama o da son anda kurtulmuş, öğrenince rahatladık.’’

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DEMOKRASİ TRENİ YOLA ÇIKIYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni bu yıl, “Türkiye Yüzyılı Kahramanları” temasıyla, Ankara-İstanbul-Konya hatlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 5. kez giydirildi. Ankara’dan yola çıkarak İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak.

60 BİN KİŞİ TAŞIYACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin ilk seferinin uğurlamasını gerçekleştirecek olan Uraloğlu, Milli Mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek ve Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Tren bu sürede 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak. Trenimizin yolu açık olsun. Rabb’im Aziz milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın” dedi.