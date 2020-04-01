15 gün içinde 18 kadın öldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, koronavirüs salgını günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu yayınladı. Kılavuzda acil başvuru mekanizmalarına dair bilgiler, şiddet oluştuğunda bunun nasıl belgelenebileceğine dair öneriler, uzaklaştırma kararının nasıl alınabileceği ve sığınma talebi yöntemleri ile daha pek çok bilgi yer aldı.

ŞİKÂYETTEN VAZGEÇİYORLAR

15 gün içerisinde destek hattına gelen başvurularda kadınların yaşadığı zorlukları paylaşan platform, yayınladığı metinde şu ifadelere yer verdi:



“Kadınlar virüsün bulaşma riskinden ötürü darp raporu almak için hastaneye gitmekte tereddüt ediyor. Okulların kapanması ile ailesinin yanına dönen öğrenciler şiddete tanık olduklarında şikâyetçi olmak istiyor. Ancak öğrenciler, babaları ağır risk kapsamında ise şiddeti şikâyet etmekten vazgeçiyor. Şiddete uğrayan ya da tanık olanlar, saldırganın korona günlerinde sağlıksız koşullarda kalacağından kaygılanıp şikâyetçi olmaktan vazgeçiyor.

18 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kolluk birimlerinin koronavirüs günlerini bahane ederek 6284 kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gözlemleniyor. Koronavirüs günlerinde şiddet failleri ile ilgili tedbirlerde aksaklıkla karşılaşma endişesi, kadınları haklarını kullanmaktan geri düşürüyor. Koronavirüs tespit edildikten sonra ilk 15 gün içinde erkekler tarafından 12’si evinde olmak üzere 18 kadın öldürüldü.”

SALGIN MAZARET OLMAMALI





Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ise yayımladığı bildiride alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

* Hastanelerin doluluğu göz önünde bulundurularak her ilde şiddete uğramış kadınların başvurabileceği bir hastanenin belirlenmesi gerekiyor.

* Kolluk kuvvetleri 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u eksiksiz uygulamalı, “Salgın döneminde kadınların var olan hakları askıya alınmış değildir” mesajı kamu spotlarıyla sıklıkla tekrar edilmeli.

* Evde şiddet gören kadının, fail erkekle birlikte aynı evdeyken yetkili birimlerden nasıl yardım isteyebileceği çok ciddi bir soru. Yetkili kişiler tarafından, şiddet mağduru ya da risk grubunda olan kadınlara yönelik KADES uygulaması tanıtılmalı.

* Kadınlar, güvenlikleri ve sağlık durumları arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmamalı. Sığınma evlerinde, korona teşhisi konmuş ya da şüphe taşıyan kadınlara yönelik güvenli alan tahsisi sağlanmalı.

* Şiddet mağduriyeti sonucu yeni hayata başlayan kadınlar için süreç ikincil mağduriyet yaratmakta. Bunlar için ayrı bir destek paketi açıklanmalı.

ALO 183 ÖNERİSİ

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın önerilerinden bazıları ise şöyle:

* Online sosyal, psikolojik ve hukuki destek verilsin, kriz masaları oluşturulsun.

* Alo 183 Acil Yardım Hattı olarak çalışsın. Hat sadece kadına yönelik şiddet konusunda destek versin.

* Kolluk kuvvetleri şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması için gerekli uzaklaştırma kararlarını alsın ve alınanların takipçisi olsun.

* Acil barınma ihtiyaçları salgına ilişkin sağlık önlemleri uygulanarak sağlansın.

* Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz doğum kontrol araçları verilsin.