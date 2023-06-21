140 ameliyat geçiren 8 ayı aşkın süre hastanede kalan maden işçisi İzzet Ak taburcu edildi

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Geçtiğimiz yıl 14 Ekim'de Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama sonrası yaralanan 6 işçi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla 15 Ekim gecesi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. İşçilerden Taner Şen ve Ayhan Akgül, doktorların tüm çabalarına hayatını kaybederken hastanede kalan son maden işçisi 39 yaşındaki 3 çocuk babası İzzet Ak da bugün taburcu edildi. 6 ay yanık yoğun bakımda, 2 ayda yanık servisinde geçiren 140 civarı ameliyat yapılan Ak, 8 ayı aşkın sürenin ardından taburculuk kararının verilmesiyle hastane adeta evleri haline gelen ailesi de büyük sevinç yaşadı. Yüz, kafa, kollar, göğüs ön duvarı, boyun, bel ve bacaklarındaki yaklaşık yüzde 90’a yakın yanık ve çeşitli ezilme ile kırıkları bulunan Ak, taburculuk öncesi zorlu tedavi sürecine ilişkin duygularını anlattı. Patlama sonrası 4,5 ay sonra hastanede kendine geldiğinde maden ocağında olduğunu düşündüğünü ifade eden Ak, faciada kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan da İzzet Ak’ın 8 ayı aşan tedavi sürecine ilişkin bilgi verirken taburculuk sonrası da tedavilerin devam edeceğini aktardı.

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“KARDEŞİMİ PATLAMADA KAYBETTİM, BİRAZ BURUĞUM”

8 ayı aşkın süre hastanede tedavi gören maden işçisi 39 yaşındaki İzzet Ak, “Fazla bir şey hatırlamıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık, taburcu olan Erol Bulduk kardeşim dedi ki “Ben burayı yapamıyorum, buraya 1 kişi lazım”. Bende başımdaki amire söyledim, ‘sen git, yardımcı ol’ dedi. Oraya gittim, 5 dakika ya oldu ya olmadı, birden film koptu. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum, buraya geldim, aradan 4,5 -5 ay geçmiş, hala kendimi işyerinde sanıyorum. Benim için çok zor geçti yoğun bakım, devletimizden hocalarımızdan olsun Allah razı olsun. Kolay değil, yangının arkasında bıraktığı o zehirli gaz, zehirledikleri oldu. Şehidimiz var içinde birisi benim kardeşim, rahmetle anıyorum Soner Ak, içim buruk, köye gidiyorum ama hiç gidesim de yok. 3 tane çocuğum var ilk işim onları sarıp sarmalamak çünkü çok özledim. Ailemi, köyümü özledim, şu anda Allah’ıma şükür iyiyim. Hava değişimine gidip geleceğiz ondan sonra da operasyonlarımız olacak” şeklinde konuştu.

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“BAYRAMI İZZET BEY’İN SEVDİKLERİYLE GEÇİRECEK OLMASININ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Ak'ın tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “8 ayın üzerinde bir süre çok ciddi bir birliktelik, ciddi bir mücadele hatta zamana karşı bir yarışıldığı bir dönem yaşadık. Başta yanık kliniğimiz şefi ve yoğun bakım, anestezi, göğüs gibi birçok branşın hocalarının her sabah hiç üşenmeden hastalarımızın başında toplandığı ve her gün hocalar düzeyinde benim de başkanlık yaptığım bir konseyle her an her dakikayı ilmek ilmek dokuyarak aslında bugünlere geldik. 6 hasta transfer ettik, 4'ünü taburcu edebilmeyi aşardık, bu bizim için mutluluk vesilesi oldu. Yüzde 80-90’ların üzerinde ciddi bir yanık bunların iyileştirilmesi ve sevdiklerine kavuşturulabilmesi bizim için ayrı bir onur ve gurur vesilesi. Şu an biz sadece bir memleket tadı alsın diye gönderiyoruz, uzun bir süreç var. En azından bayramı İzzet Bey’in sevdikleriyle geçirecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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“TOPLAMDA 140 CİVARI AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ”



Yüzde 90’a ulaşan yanık vakalarında ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, Ak’ı taburcu edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Turan, “8 ay önce çok ağır yaralı bir durumda hastanemize kabul edilmişlerdi ve yüzde 90 civarında ağır yanıkları söz konusuydu. 4,5 ay kadar uyutuldu, şu ana kadar toplamda 140 civarı orta, küçük, büyük ölçekte ameliyatlar gerçekleştirildi. Sonuçta da sağlığına kavuşmuş bir vaziyette taburculuğunu gerçekleştiriyoruz, memleketlerine gönderiyoruz. Literatür olarak ölüm oranları çok yüksek olan yanık grupları, ufak plastik cerrahi eksikleri var. Çok ciddi kırıkları da vardı, onlarda burada düzeltmiş oldu, kontrollerini daha sonra yaptıracağız” ifadelerini kullandı.