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14 yaşındaki Senem Han, 6 gündür kayıptı! Acı haber: Cansız bedeni bulundu

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#Şanlıurfa#Kayıp#Senem Han
14 yaşındaki Senem Han, 6 gündür kayıptı Acı haber: Cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 14:57

Şanlıurfa'da, geçen hafta cuma günü evinden ayrılan 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Senem Han'dan acı haber geldi. Senem Han'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

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Şanlıurfa'da lise öğrencisi Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Tüm aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, Senem'in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Ekipler yaptıkları incelemede Senem'in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sabah sulama kanalında hareketsiz birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, kayıp olarak aranan Senem Han’a ait olduğu belirlendi.

14 yaşındaki Senem Han, 6 gündür kayıptı Acı haber: Cansız bedeni bulundu

Kısa sürede acı haberi alarak bölgeye gelen Senem Han'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan Senem Han’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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Polis, Senem’in ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

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#Şanlıurfa#Kayıp#Senem Han

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