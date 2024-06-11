14 ilde Sibergöz-44 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 107 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek