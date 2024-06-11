14 ilde Sibergöz-44 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 107 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
️İstanbul ve Kocaeli merkezli 1️⃣4️⃣ ilde 4️⃣5️⃣ farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3️⃣ Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 1️⃣0️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 11, 2024
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık… pic.twitter.com/AS6Ji6ryQL