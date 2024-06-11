130 milyon TL’lik vurgun yapıp kaçtılar! Yalının kapısı hırsızlara içeriden açıldı

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İstanbul Sarıyer’de NAB adlı inşaat şirketinin ofisine ev sahipliği yapan Memduh Paşa Yalısı’nda, ünlü ‘La Casa de Papel’ dizisini aratmayan bir hırsızlık yaşandı. Kireçburnu’nda bulunan yalı, gece saatlerinde 1.5 yıldır orada çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Y.’ye emanetti.

GÜVENLERİNİ KAZANDI

İddiaya göre Ahmet Y., yalıyı soymak için plan yapmış ve bunca zaman güven ilişkisini sağlamak adına şüpheli bir harekette bulunmamıştı. 9 Haziran’da saatler 03.30’u gösterdiğinde, kapıya yüzleri maskeli 4 kişi gri renkli bir kamyonla geldi. Önce alarmı devre dışı bırakan Ahmet Y., daha sonra suç ortaklarını kapıdan içeri aldı. Hızla içeri giren hırsızlar, yerlerini bildikleri 4 kasanın kilidini kırdı. Kasalarda bulunan 130 milyon TL değerindeki döviz ve altını siyah çöp poşetlerine koydular. Poşetleri geldikleri kamyona dolduran hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E., yaşadığı şaşkınlığın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ve yalıda geniş çaplı bir inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

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129 YILLIK TARİHİ VAR

31 Ekim 1895’te 2. Abdülhamit döneminin Dahiliye Nazırı Mehmed Memduh Paşa tarafından yaptırılan yalı, ölümünün ardından mirasçılarına geçti. Yalı, Memduh Paşa’nın mirasçılarından Şinasi Bilgin’e, Suudi Gürel’e, Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na ve NAB Holding’e geçti. Holding yöneticisi Omid Mohagilegh Eromi, Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli. Yalıya da bu sebeple daha önce operasyon düzenlenmişti.