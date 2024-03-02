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13 yıllık dostluk... Yaren ile Adem kavuştu

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#Bursa#Karacabey#Adem Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leylek nihayet geldi.

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13. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç Leylek Köyü’ndeki dostu Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren’in geçen senelere nazaran bu sene daha erken gelmesi dikkat çekti. Yaren leylek geçen yıl Adem Amca ile 17 Mart’ta buluşmuştu. Bu yıl biraz daha erken göç ederek 29 Şubat’ta Adem Amca’nın kayığına konarak onu bekleyenlerle buluşan Yaren’in yorgun olduğu gözlendi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Amca ve Yaren leyleği ziyaret ederek bu sevince ortak oldu. Başkan Özkan, Yaren’in yavrularına bu yıl da çip takacaklarını ifade etti.

 

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#Bursa#Karacabey#Adem Yılmaz

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