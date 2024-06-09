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13 il için sarı kodlu alarm: Yaz yağmuru bastıracak... Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya dikkat

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#Hava Durumu#Sağanak#Yağmur
13 il için sarı kodlu alarm: Yaz yağmuru bastıracak... Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya dikkat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 11:57

Yurdun geniş kesiminde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

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Türkiye, yaz mevsimine mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havayla giriş yaptı. 13 ilde sıcak hava dalgası yerini sağanağa bırakıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada meteorolojik olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı iller Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan oldu.

Yapılan açıklamada "Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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13 il için sarı kodlu alarm: Yaz yağmuru bastıracak... Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya dikkat

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

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#Hava Durumu#Sağanak#Yağmur

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