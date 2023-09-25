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11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, araçta uyurken yakalandı

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#Aksaray#Hapis Cezası#Hasan Irmak
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, araçta uyurken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 10:36

Aksaray’da hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak (41), araçta uyurken yakalandı.

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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi'nde devriye görevi yaparken park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Araca yaklaşan polis, içindeki kişinin hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak olduğunu anlayınca otomobilin camına elini vurup, onu uyandırdı. Polisi karşısında görünce şaşıran Irmak, gözaltına alındı. Hırsızlıktan 10 suç kaydı bulunan Irmak, emniyete götürüldü.

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#Aksaray#Hapis Cezası#Hasan Irmak

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