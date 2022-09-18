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100 bin oyun sevdalısı

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#Gaming İstanbul#Yenikapı#Cevher Eryürek
100 bin oyun sevdalısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

Dünyanın en büyük e-spor etkinliklerinden biri olan Gaming İstanbul için oyun severler Yenikapı’da sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçi sayısı ikinci gün 100 bini geçti. Sevdiği oyun karakterlerinin kıyafetlerini giyen de oradaydı, dijital oyun tutkunları da...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Yenikapı’daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan dünyanın en büyük sekizinci oyun ve e-spor etkinliği Gaming İstanbul’da (GİST) ziyaretçi sayısı yüzbini geçti. 16-18 Eylül tarihleri arasında yapılan etkinlikte ziyaretçiler, PUBG, Apex Mobile, New State Mobile, Beatstar, Rocket League Sideswipe ve Call Of Duty Mobile gibi dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunlardan sevdikleri bir oyunun grubuna dahil olarak turnuvalara katılıyor.

100 bin oyun sevdalısı

OYUN DA GELİŞTİRİYORLAR

İşbirliğine dayalı hızlandırılmış oyun geliştirme etkinliğine ‘Jam’ deniyor.

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100 bin oyun sevdalısı

HANGİSİ SANAL KİM GERÇEK...
Ziyaretçilerin kimi sevdiği sanal ya da çizgi kahraman kostümüyle geliyor kimi de tamamen kendi tasarladığı karaktere bürünüyor.

Etkinliğe Mağaza Jam de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda ekipler uyku tulumlarını da yanlarına alarak etkinlik alanında sabahlıyor ve oyun geliştiriyor. Etkinlik sonunda ilk üçe giren geliştirici takım toplamda 20 bin TL’lik ödülün de sahibi olacak.

100 bin oyun sevdalısı

Gaming İstanbul ziyaretçileri ayrıca etkinlik içindeki alışveriş alanı, FRP etkinlik alanı, cosplay alanı, retro oyun alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına sahip oluyor.

100 bin oyun sevdalısı

HEDEFİMİZ İLK ÜÇEGİRMEK

Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek, etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl GİST’in altıncı etkinliğini düzenliyoruz. 2019’da 92 bin kişiyle dünyanın en büyük sekizinci oyun etkinliği olmuştuk. Artık 400-450 bin ziyaretçiyle ilk 3’e girmek istiyoruz. Avrupa etkinlikleri genelde 300, 350 bin civarı. Bizim 18 milyonluk bir şehrimiz var biz o yüzden ilk 3 çok zor olmamalı.”

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#Gaming İstanbul#Yenikapı#Cevher Eryürek

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