100 atın sır kayboluşunda flaş gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü 13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi.

Aradan geçen süre içerisinde hibe 100 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmayı sürdürüyor.

'ATLAR TESLİM ALINMADI'

Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede konuyu anlatıp, bildirimde bulundu. Yıldız verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"12 Nisan'da makam odama Dörtyol Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Özel, Mustafa Cengiz Can ziyaretime gelmişlerdir. Bu ziyaret esnasında Meclis üyesi Hasan Özel bana ‘İstanbul'dan gelen atları ne yaptınız?’ diye sormuştur, ben de cevaben bu konuda herhangi bir bilgimin olmadığını, müdürlüğümüzün herhangi bir atı teslim almadığını, ancak hatırladığım kadarıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü veya Yazı İşleri Müdürlüğü’nce geçtiğimiz ocak şubat ayında atlar ilgili E-belediye sistemi üzerinden bir evrak gönderdiklerini, ancak herhangi bir at teslimi alınmadığı için konuyla ilgili evrakın müdürlüğümüzle ilgili olmadığı ve geri gönderdiğimi beyan ettim. Hasan Özel de bu atların geldiğini, konuyla ilgili Veteriner İşleri Müdürü olmam sebebiyle gelen atların akıbeti konusunda bilgimin olması gerektiğini sözlü olarak beyan etmişlerdir. Bunun üzerine; konuyla ilgili tarafımdan detaylı bir inceleme yapılmıştır."



HATAY DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANI FADIL KESKİN İSTİFA ETTİ



MHP Genel Başkan yardımcısı Sadir Durmaz, 'Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konulmuş belediye başkanları listesinden düşürülmüştür.' açıklamasında bulundu.

İBB: SORUMLULUK DÖRTYOL BELEDİYESİ’NDE

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “İBB Adalar’daki atların sahiplendirilmesi konusunda resmi kurum olması nedeniyle belediyeleri tercih etmiştir. Hatay, Dörtyol Belediyesi, 12 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile 150 at sahiplenmek istediğini belirtmiştir. Aynı ay yapılan protokol çerçevesinde 100 at gönderilmiştir. Sevkıyat 50’şerli gruplar halinde iki seferde tamamlanmıştır. Bir sevkıyatta taşınır işlem fişini Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğer sevkıyatta ise Dörtyol Belediyesi memuru Ferhat Erkin imzalayarak hayvanları teslim almışlardır. Bu noktadan sonra 100 atın sorumluluğu Dörtyol’dadır.”

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