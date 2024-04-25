10 yıldır karın ağrısı yaşayan kadının böbreğinden çıkarıldı: Tam 3 kilo ağırlığında

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Silvan’da yaşayan Sabahat Korkmazer, 10 yıldır ara ara karın bölgesindeki şiddetli ağrıyı, sağlık kuruluşlarından aldığı ilaçlarla geçiştirmeye çalıştı. Ağrıları artan ve giderek karnı büyüyen Korkmazer, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Muayenenin ardından Korkmazer, ileti tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Korkmazer’in buradaki kontrolünde, böbreğinde büyük bir kitle tespit edildi. 2 saat süren operasyonla, Korkmazer’in karnından 3 kilo ağırlığında ve 20 santimetre büyüklüğündeki kitle çıkarıldı.

‘TEK BÖBREKLİ OLARAK YAŞAYACAK, YAKIN TAKİBİMİZDE OLACAK’

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Operasyonu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mansur Dağgülü, Korkmazer’in böbreğinin de büyük zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Yapılan tetkiklerde hastanın sağ böbreğinde 20 santimetrelik bir kitle olduğunu tespit ettik. Bu böbrek kitlelerinden, bazıları genellikle gebelikte görülen iyi huylu kitlelerdir. Bu tümörler 4 santimetrenin üzerine çıktığında kanamaya meyilli böbrek tümörleridir.

Bu hastanın 20 santimetre olan böbreği ciddi anlamda zarar görmüştü, hayati tehlikesi de söz konusuydu. Çünkü bu kanamalar çok ciddi ve ani olabiliyor. Hastamız geldiğinde çok ciddi anlamda kan kaybı da söz konusuydu. Hastamızı acilen ameliyata alıp hem kitleyi hem de böbreği almak zorunda kaldık. Erken dönemde gelmiş olsaydı bu kadar büyümeyecek ve böbreği kurtarılabilecekti. Bu kitle 3 kilogram ağırlığındaydı. Bu iyi huylu kitle büyüyebiliyor. Bundan dolayı gebelik oluşmadan önce kitlenin tedavi edilmesi gerekiyor. Gebelikte büyüme, ani kanamalara ve hasta açısından hayati tehlikeye neden olabiliyor. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Hasta geldiğinde kan değerleri çok düşüktü ve ölüm riski vardı. Biz öncelikle kan verdik. Genel durumu düzeldikten sonra acilen ameliyathaneye aldık. Hem böbreği hem de kitleyi komple çıkardık. Bundan sonraki süreçte hasta tek böbrekli olarak yaşayacak, yakın takibimizde olacak” dedi.

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‘KARIN AĞRISI DİYE GELDİK, BÖBREKLERDE SIKINTI ÇIKTI’

Sabahat Korkmazer’in eşi Halit Korkmazer de (37) doktorlara teşekkür ederek, “Eşimin karın şişmesi oldu. Biz Silvan’da acile gittik. Doktorla görüştük ve buraya sevk ettiler. Yapılan kontrollerde böbreğin şiştiğini ve ameliyat edeceklerini söylediler. Biz karın ağrısı diye geldik, böbreklerde sıkıntı çıktı. Çok şükür hastamız iyidir” diye konuştu.