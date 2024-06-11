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10 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü... Asansör kabini ve duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti

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#Adana#Seyhan#Hastane
10 yaşındaki Ahmetin feci ölümü... Asansör kabini ve duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 11:59

Adana’da annesi Sefa Haskiro’nun çalıştığı tekstil atölyesine gelen 1Ahmet Direk Turan Haskiro(10) asansör kabini ve duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Direk Turan Haskiro (10), annesi Sefa Haskiro’nun çalıştığı tekstil atölyesine geldi. Annesi Haskiro çalıştığı sırada, Ahmet Direk Turan Haskiro atölyenin içinde gezmeye başladı. Haskiro bir süre sonra atölyedeki asansöre bindi.

“FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ”

Çocuk asansörün kabiniyle duvar arasına sıkıştı. Olayı gören işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvar ise asansör kabini arasında sıkışan Avan’ı çıkarttı. Sağlık ekipleri Avan’ın öldüğünü tespit etti.

Avan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#Adana#Seyhan#Hastane

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