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1 Mayıs'ta İstanbul'da polislere saldıran 12 kişi adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs#İstanbul#Polis
1 Mayısta İstanbulda polislere saldıran 12 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 12:14

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldıran ve gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan, polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 12 şüpheli de bugün yakalandı. Böylece Saraçhane’de polislerimize saldıran ve yakalananların sayısı 42 oldu. Daha önce yakalanan ilk gruptaki 30 şüphelinin 27’si tutuklandı, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi." açıklamasında bulunmuştu.

1 Mayısta İstanbulda polislere saldıran 12 kişi adliyeye sevk edildi

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#1 Mayıs#İstanbul#Polis

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